MÚSICA
Melody reconeix discrepàncies amb RTVE i critica Broncano
“La posada en escena em sembla molt bé, però hauria fet una aposta molt més potent, perquè jo dono per crear el que vulgueu. Però una vegada que vaig guanyar el Benidorm Fest, la candidatura passa a RTVE i ells decideixen el que volen”, va manifestar Melody en l’esperada roda de premsa posterior a Eurovisió. També va dir que “m’ha dolgut que companys hagin fet comentaris despectius. Per damunt de tot hi ha la salut mental i hi ha programes que se n’han rigut”. En aquest sentit, va confirmar que ara mateix no està entre els seus plans anar a La revuelta. “Estic oberta a unes disculpes”, va aclarir. També va negar que fes fora tothom del camerino i que no pot parlar de política per contracte. Per la seua part, Ana María Bordas, cap de la delegació de RTVE, va assenyalar que “ja es veurà”, sobre si deixaran Eurovisió si no prosperen les peticions a l’UER.