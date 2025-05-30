MÚSICA
Eurovisió firma el seu millor share en 20 anys i arriba als 166 milions
La final d’Eurovisió va reunir 166 milions d’espectadors en els 37 països participants, tres milions més que l’any passat, segons les dades de la Unió Europea de Radiodifusió (UER). Això suposa el millor registre d’espectadors des del 2016. Islàndia va liderar la quota de pantalla amb un impressionant 97,8%, mentre que a Espanya va obtenir un 50,1%, prop de 5,9 milions d’espectadors. Per la seua banda, el president de RTVE, José Pablo López, va assegurar ahir que l’UER està oberta a obrir una reflexió conjunta sobre la participació d’Israel a Eurovisió i sobre una reforma pactada del vot i televot. També va revelar que es crearà un premi de 150.000 euros per al guanyador del Benidorm Fest. Per la seua part, les actrius Toni Acosta, Laura Domínguez i Adriana Ugarte van defensar Melody davant de David Broncano. “Contribueix a un escarni”, van assenyalar.