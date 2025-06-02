MAGAZINS
Els presentadors de ‘La familia de la tele’ cobren 1.616 € per programa
RTVE va fer públiques la setmana passada les xifres que maneja La familia de la tele, que a partir d’avui ja no compta amb la seua segona meitat. Televisió Espanyola va firmar un acord amb La Osa per 65 programes per 6.052.299,73 euros, 87.752,64 euros per a cada un. El contracte de La familia de la tele estableix sis presentadors, malgrat que només María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand tenen aquest rol, i cadascú cobra un màxim de 1.616 euros per programa i un mínim de 950. També s’estableix que els convidats rebin un màxim de 2.000 euros. A aquestes partides cal afegir despeses per un valor de 204.111,71 euros relacionats amb viatges d’un presentador i de tres col·laboradors. Pel que fa als directors del programa s’estableix un màxim de 8.750 euros al mes, mentre que els quatre subdirectors reben 5.000 euros mensuals.