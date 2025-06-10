DOCUMENTALS
Els perills de compartir fotos dels fills en xarxes socials, a TV3
Infància sobreexposada, documental que ofereix aquesta nit a les 22.05 el programa Nits sense ficció de TV3, exposa els perills del sharenting, que van des de la difusió d’imatges per a les comunitats pedòfiles fins a suplantacions d’identitat, la creació de pornografia infantil amb intel·ligència artificial, el ciberassetjament i la vulneració del dret a la privacitat dels menors. Publicar imatges dels fills a les xarxes socials és una pràctica habitual, ja que gairebé el 90% de les famílies admeten fer-ho cada mes. De fet, els estudis mostren que el 23% dels nens tenen presència online abans de nàixer perquè els seus pares publiquen imatges de les ecografies. Aquest percentatge es dispara fins al 81% abans que compleixin els 6 mesos. Després, Nits sense ficció emet La trampa del clic, un documental sobre el costat fosc de la publicitat a internet.