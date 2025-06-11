COMUNICACIÓ
Ricard Ustrell, Gemma Nierga i La Xarxa+, Premis Nacionals
Ricard Ustrell, director i presentador d’El Matí de Catalunya Ràdio, i Gemma Nierga, presentadora de Cafè d’idees de La 2, han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Comunicació, el màxim guardó a l’excel·lència en comunicació a Catalunya o en llengua catalana que atorga el Govern. També han estat guardonats Carles Francino, actual presentador de La ventana, de la Cadena Ser, i Òscar Muñoz, periodista de La Vanguardia, a títol pòstum. Ràdio Barcelona rebrà el premi d’honor el 4 de juliol a Tarragona, mentre que la categoria de Comunicació Digital va ser per a La Xarxa+, plataforma pionera en continguts de proximitat en català i gratuïta de la qual forma part Lleida Televisió. El Diari de Tarragona, amb 215 anys d’història, rebrà el Premi de Comunicació de Proximitat, guardó que li van atorgar a SEGRE el 2019.