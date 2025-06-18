REPORTATGES
Jesús Calleja torna amb ‘Volando voy, volando vengo’
Jesús Calleja farà un pas més en el seu afany per visibilitzar la vida als pobles amb Volando voy, volando vengo, un nou programa per al prime time de Telecinco que s’estrenarà pròximament i que mantindrà l’essència de l’original Volando voy de Cuatro, però amb l’objectiu de transformar les realitats dels llocs que visita l’aventurer.
Al primer capítol Calleja viatjarà Sot de Xera, un municipi de València, el passeig del qual va ser arrasat per la dana a l’octubre. Per fer possible les transformacions i reformes, Calleja comptarà amb l’ajuda de John i Sara, de John Te lo Busca, una empresa de reformes i decoració de Burgos amb gran experiència en l’entorn rural i un fort compromís social. A més, Calleja visitarà en els següents programes l’Albufera, Serra de la Demanda, Horcajuelo de la Sierra, Costa Quebrada, Llanera i O Grove.