Mercedes Milá tornarà a RTVE amb un programa d’entrevistes
RTVE ha anunciat la posada en marxa pròximament de Me meto en un jardín, un nou programa d’entrevistes presentat per Mercedes Milá. La periodista tornarà a tenir una oportunitat a la cadena pública després del final de No sé de qué me hablas a Mediaset i viatjarà en caravana a la recerca d’històries curioses i personatges cridaners del món rural. La destinació final de cada episodi serà un espai natural on farà una entrevista a un famós.
El nou programa va a càrrec de Zanskar Producciones, la productora de Jesús Calleja, amb la qual Milá ha anat de la mà durant els últims anys. Aquest nou format s’uneix a una llista de noves propostes d’RTVE: La conexión, amb Lara Álvarez; Dog house, amb Chenoa; Trivial Pursuit; ¿Algo que declarar? amb Pablo Chiapella, i la sèrie Benita, sobre la transició del Mestre Joao.