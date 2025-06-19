SEGRE

NOVETATS

Mercedes Milá tornarà a RTVE amb un programa d’entrevistes

Mercedes Milá torna a la tele en una data per determinar. - RTVE

Mercedes Milá torna a la tele en una data per determinar. - RTVE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

RTVE ha anunciat la posada en marxa pròximament de Me meto en un jardín, un nou programa d’entrevistes presentat per Mercedes Milá. La periodista tornarà a tenir una oportunitat a la cadena pública després del final de No sé de qué me hablas a Mediaset i viatjarà en caravana a la recerca d’històries curioses i personatges cridaners del món rural. La destinació final de cada episodi serà un espai natural on farà una entrevista a un famós.

El nou programa va a càrrec de Zanskar Producciones, la productora de Jesús Calleja, amb la qual Milá ha anat de la mà durant els últims anys. Aquest nou format s’uneix a una llista de noves propostes d’RTVE: La conexión, amb Lara Álvarez; Dog house, amb Chenoa; Trivial Pursuit; ¿Algo que declarar? amb Pablo Chiapella, i la sèrie Benita, sobre la transició del Mestre Joao.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking