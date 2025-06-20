REPORTATGES
La cara oculta de Benidorm, avui a ‘Equipo de investigación’
Equipo de investigación, que emet avui La Sexta a partir de les 22.30 hores, estrena el reportatge Benidorm: el plan del paraíso. Mentre els empresaris es freguen les mans amb els compradors russos i ucraïnesos, a més del turisme de categoria prèmium, hi ha treballadors de l’hostaleria vivint en caravanes, desenes de discoteques abandonades i cases okupades en l’últim sòl disponible.
La ciutat alacantina, que durant molts anys havia estat la capital del turisme low cost i la destinació favorita dels viatges de l’Imserso, projecta ara construir 32 nous gratacels en un controvertit pla urbanístic. El nombre d’habitatges turístics que es crearan amb el pla parcial Eixample Llevant serà de 1.564. A més a més, la xifra de pisos residencials serà de prop de 780 i els establiments hotelers programats són una vintena.