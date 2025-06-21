Albert Hermoso explica el seu somni olímpic avui a Lleida Televisió
Lleida Televisió emet avui, a les 22.00, el documental El somni olímpic d’Albert Hermoso, en el qual el genet lleidatà explica el seu somni de repetir la seua participació olímpica, aquesta vegada a Los Angeles 2028. Eva Cortijo i Mariví Chacón, presentadores del canal del Grup SEGRE, el van visitar a les instal·lacions dels Serrats, a la localitat d’Os de Balaguer, on va confessar que un dels seus principals objectius és tornar a competir en uns Jocs. Albert Hermoso va ser el primer genet lleidatà que va participar en uns Jocs Olímpics, en concret en els de la ciutat brasilera de Rio de Janeiro el 2016, i ara assegura que està treballant “molt dur” i que està afrontant el repte amb la mentalitat de “guanyar” i no de “passejar-se pels Estats Units”. El documental, produït per Paddock Comunicación, serà emès de nou per Lleida Televisió demà a les 23.00 h.