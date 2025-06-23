SEGRE

Lleida Televisió emet aquesta nit en directe la Crema deth Haro

La plaça de Les és l’escenari de les celebracions.

Lleida Televisió ofereix avui en directe, a partir de les 22.15 hores, la Crema deth Haro de Les, que comptarà amb els comentaris d’Òscar Fernández i Josep Cambray. Es tracta d’un antic ritual d’agraïment als déus per l’èxit de les collites i l’arribada del bon temps.

Al ritme de les danses tradicionals d’Es Corbilhuèrs es cala foc al Haro, un tronc d’avet d’uns 12 metres de longitud, i es procedeix a la crema de les halhes, una espècie de torxes fabricades amb escorça de cirerer que es fan girar en cercles, simulant la lluita per purificar i cremar els mals esperits.

Així mateix, la cerimònia finalitza amb un ball a la plaça de la localitat aranesa al voltant del Haro encès, mentre als assistents se’ls serveix el vin caud, un vi calent amb sucre, rom i fruita, que es pren acompanyat, de la tradicional coca de Sant Joan.

