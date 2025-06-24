L’institut d’Almenar triomfa al ‘Pica lletres’ en ràdio i televisió
Els alumnes de l’institut d’Almenar van ser els grans triomfadors d’una nova edició de Pica lletres, el concurs de llengua catalana produït per les ràdios i televisions locals de La Xarxa, de la qual forma part Lleida Televisió. Ferran Vilamajó, que cursa tercer d’ESO a Almenar, es va imposar en l’edició televisiva, la final de la qual es va celebrar al teatre d’Esparreguera. L’alumne lleidatà es va imposar lletrejant la paraula metamorfitzaríeu, mentre que el seu rival va fallar amb fotocolorímetre. Mentrestant, Pau Fernández, Edgar Garcia i Isaac Farreny, que cursen segon d’ESO al mateix institut d’Almenar, van ser els guanyadors de la versió radiofònica, en la qual van haver de superar tres nivells de lletreig i diversos jocs lingüístics com el barbarisme intrús, la definició fingida, l’embarbussament, la frase feta i saps d’on soc?.