Comença la segona temporada de ‘Cita bestial’ a TV3
Cita bestial, el programa sobre adopció de gossos, inaugura aquesta nit, a les 22.05, la segona temporada a TV3. Candela Figueras acompanya persones que desitgen adoptar un animal o que, al contrari, necessiten deixar-lo en una gossera per diferents circumstàncies. Al primer capítol d’avui, un matrimoni acudeix a la protectora de Can Flix, a Móra la Nova, per buscar una companya per a la Tula, una podenca andalusa de tres potes. Cita bestial també viatjarà a la protectora de Granollers per conèixer el seu dia a dia i ajudar l’Ana, una noia de Barcelona que comparteix pis amb dos amics, a trobar un gos. Al segon capítol d’aquesta nit, la Montse i l’Albert no troben la gossa que havien escollit. El Sigurd, rescatat per la protectora de Granollers, passa la seua primera revisió; i l’Aina i l’Olga, mare i filla, volen adoptar un animal.