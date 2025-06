Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Grand Prix del verano torna a La 1, malgrat que RTVE no va revelar la data d’estrena durant la presentació. Ramón García en serà el presentador juntament amb Lalachus, que es va haver de defensar de comentaris grassofòbics. “Darrere d’una falta de respecte anònima, sempre hi ha algú massa petit per donar la cara”, va assenyalar.