Lleida Televisió oferirà dissabte les actuacions del Canet Rock

Lleida Televisió emetrà dissabte, a partir de les 22.00 hores, les actuacions musicals de l’onzena edició del Canet Rock, que se celebra a l’escenari habitual del Pla d’en Sala. A més, el festival podrà seguir-se durant 8 hores ininterrompudes, en directe, a través de La Xarxa+.

El Canet Rock d’aquest any comptarà amb alguns dels artistes amb més èxit del panorama musical de Catalunya: el pop urbà de Figa Flawas, Julieta, Mushkaa i 31 FAM; i les propostes joves de Suu i Mama Dousha. També hi haurà noms consolidats com La Fúmiga, Buhos, Els Catarres, Doctor Prats i Miquel del Roig. A més, actuaran DJ Trapella, DJ Ernest Codina i Mon DJ.

El Canet Rock es va recuperar l’any 2014, prenent el nom del certamen capdavanter de l’underground i la contracultura catalana que es va celebrar entre el 1975 i el 1978.