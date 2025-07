‘Nits sense ficció’ analitza aquesta nit el model català de presons

La primavera del 2024 hi va haver tensió a les presons catalanes. - ACN

El documental Què està passant a les presons?, que emet aquesta nit TV3 a partir de les 22.05, analitza la situació del model penitenciari a Catalunya, amb símptomes de patir un col·lapse: suïcidis de presos, autolesions, violència, agressions a funcionaris i deriva organitzativa i de gestió. El reportatge recull el testimoni de funcionaris, administració i població reclusa per entendre les carències del sistema penitenciari català. Parlen de drets humans i agressions, contencions mecàniques, aïllaments, falta de formació, negligències, connivència, màfies, corrupció i baixes per estrès o agressió. El conflicte no és nou, però el 2024 va saltar a primera pàgina després de l’assassinat d’una cuinera de Mas d’Enric en mans d’un reclús. L’any passat els funcionaris de presons van patir un total de 555 agressions, cinquanta de les quals greus.