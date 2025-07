Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

RTVE ha decidit cancel·lar La conexión, concurs presentat per Lara Álvarez, després de tres emissions a La 1. Va arribar com a reemplaçament de The floor, amb Chenoa, i en l’estrena va firmar un acceptable 10,5%, però dimecres passat va emetre les seues dos últimes entregues. El motiu és alliberar dimecres per a ¿Algo que declarar?, de Pablo Chiapella.