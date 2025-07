El Talarn Music Experience, aquesta nit a Lleida Televisió

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió ofereix aquesta nit, a les 22.00, un resum del Talarn Music Experience, que es va celebrar el cap de setmana passat a Lo Quiosc. A la localitat pallaresa van actuar grups com Sidonie, Sopa de Cabra i La Ludwig Band. També hi va haver espai per a altres artistes com El Pony Pisador, The Crab Apples i Rita Payés. El festival es caracteritza per tenir una ubicació privilegiada, just al costat del pantà de Sant Antoni, amb unes vistes que no van deixar indiferent assistents i artistes. Judit Montoy va tenir l’oportunitat de parlar amb ells i amb el director del festival, Ramon Mitjana, que va repassar les curiositats del certamen, que torna el setembre amb noves propostes com Ramoncín, Los Zigarros, El Drogas i La Perra Blanca, entre altres. El programa s’estrena dins de la secció La cultura de Lleida, del canal de Grup SEGRE.