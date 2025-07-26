SEGRE

Lleida Televisió ofereix en directe la inauguració del festival Dansàneu

Imatge de la representació de ‘Tempo’, de Toni Mira. - LLEIDA TELEVISIÓ

REDACCIÓ

Lleida Televisió emet aquesta nit, a partir de les 22.25, la inauguració de Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu. L’espectacle Tempo, de la companyia Toni Mira, serà l’encarregat d’obrir el certamen. Es tracta d’una exploració personal en la qual el coreògraf busca deixar-se contaminar per l’energia i la manera d’entendre la dansa de les noves generacions de ballarins. Vol convidar el públic a connectar el cos amb la imaginació i la memòria, evocant vivències i situacions emocionals que se senten a l’escoltar o ballar un bolero, un vals o una peça de jazz. L’emissió començarà cinc minuts abans de l’inici de l’espectacle al poliesportiu d’Esterri d’Àneu i hi haurà una redifusió demà a les 12.25 del migdia. Dansàneu compta amb un total de trenta-cinc propostes artístiques. La programació s’estén fins al 3 d’agost en 27 localitzacions.

