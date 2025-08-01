PLATAFORMES
Andrés Iniesta i Jordi Basté llancen una productora audiovisual
L’exfutbolista Andrés Iniesta i el periodista Jordi Basté han unit forces per crear NSN Media, una nova productora que aspira a convertir-se en un referent en la creació de continguts audiovisuals per a plataformes digitals, televisions i marques. NSN Media naix de la fusió entre la divisió audiovisual d’NSN (l’empresa fundada per Iniesta i el periodista Joel Borràs el 2018) i la productora Monmedia, creada per Basté el 2022.
NSN va començar amb continguts centrats en figures de l’esport (el mateix Iniesta, Bojan Krkic i Pau Gasol), però ara també elabora documentals sobre celebritats com Carmen Thyssen. La nova firma tindrà com a productors executius Adriana Sabata i Raül Llimós, mentre que la direcció creativa estarà liderada per Oriol Bosch, que aportarà la seua visió al desenvolupament dels continguts.