NOVETAT
Arriba un nou capítol de la sèrie ‘Més amunt’ a Lleida TV
La minisèrie castellera Més amunt estrena el setè capítol, Interludi, aquesta nit (22.00 hores) a Lleida TV i a la plataforma La Xarxa+. La sèrie recorda i explica cada un dels detalls que han portat a terme algunes colles per aconseguir fites inèdites al món casteller. També es parla de construccions humanes que formen part de la història de la tradició catalana i amb les quals es van marcar nous reptes i objectius per a les colles futures.
Així mateix, Més amunt s’afegeix al catàleg de continguts castellers de La Xarxa+, amb les sèries Aletes o Històries castelleres, entre d’altres. Aquesta primera sèrie està dirigida per Aina Mallol i els protagonistes són els més petits. D’altra banda, la segona està dirigida per Carles Cortés i recorre el país mostrant relats menys coneguts però essencials del món dels castells.