SÈRIE
La sèrie ‘Jo mai mai’ torna a la televisió de TV3 aquesta nit
TV3 emet aquesta nit, a partir de les 22.04 hores, els dos primers capítols de la segona temporada de la sèrie Jo mai mai: Canvis i Màgia.
Aquesta nova temporada es va estrenar al febrer a la plataforma 3Cat i, a partir d’avui, cada dilluns arribaran dos capítols. Aborda noves trames, sense embuts i amb profunditat, temes que afecten els joves d’avui dia, com les relacions tòxiques, el control dels pares, l’amor i el desamor.
Per tant, la sèrie es dirigeix a un públic juvenil i familiar, i és una aposta de 3Cat pel talent de proximitat, promovent alhora la llengua catalana.
La primera temporada va acabar deixant a l’aire el destí de Mai (Clàudia Riera), la monitora i protagonista de la sèrie, que va caure per un esvoranc. Amb aquesta segona part, la sèrie reprèn aquest fil per resoldre el seu destí.