TRADICIONS
Lleida Televisió ofereix el concurs de gossos d’atura de Llavorsí
Lleida Televisió ofereix avui a les 15.30 hores, amb la narració d’Aleix Bergés, la 37 edició del concurs de gossos d’atura que se celebra cada any a la localitat de Llavorsí. Els pastors, vuit homes i tres dones, van poder demostrar la seua coordinació amb els gossos per superar les diferents proves en què havien de conduir un ramat d’ovelles entre un camp clos i diferents perímetres marcats amb pals de fusta. El certamen va reunir pastors catalans, d’Euskadi, Aragó, les Balears i València. Moisès Tarrés i la seua gossa Mel van ser els guanyadors del concurs, davant de Miquel Adrover i Ron, i Víctor García i Taf.
Així, Llavorsí va dedicar el cap de setmana passat a reconèixer la feina dels pastors amb la primera edició del Festival Pirineu Pastor, amb tallers i jocs infantils per rentar la llana, contacontes i un concert de música occitana.