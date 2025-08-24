SEGRE

TRADICIONS

Lleida Televisió ofereix el concurs de gossos d’atura de Llavorsí

Llavorsí va acollir diumenge el certamen de gossos d’atura. - LLEIDA TELEVISIÓ

Llavorsí va acollir diumenge el certamen de gossos d’atura. - LLEIDA TELEVISIÓ

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Lleida Televisió ofereix avui a les 15.30 hores, amb la narració d’Aleix Bergés, la 37 edició del concurs de gossos d’atura que se celebra cada any a la localitat de Llavorsí. Els pastors, vuit homes i tres dones, van poder demostrar la seua coordinació amb els gossos per superar les diferents proves en què havien de conduir un ramat d’ovelles entre un camp clos i diferents perímetres marcats amb pals de fusta. El certamen va reunir pastors catalans, d’Euskadi, Aragó, les Balears i València. Moisès Tarrés i la seua gossa Mel van ser els guanyadors del concurs, davant de Miquel Adrover i Ron, i Víctor García i Taf.

Així, Llavorsí va dedicar el cap de setmana passat a reconèixer la feina dels pastors amb la primera edició del Festival Pirineu Pastor, amb tallers i jocs infantils per rentar la llana, contacontes i un concert de música occitana.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking