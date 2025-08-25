CONCURSOS
La final d’‘El Grand Prix del verano’ arriba aquesta nit a La 1
Els canaris de San Sebastián de La Gomera i els madrilenys de Cubas de la Sagra disputen aquesta nit, a partir de les 21.50 a La 1, la final d’El Grand Prix del verano, en la qual comptaran amb Jorge Lorenzo i Adriana Torrebejano com a padrins. Els aspirants s’hauran d’enfrontar al refrescant repte del Recogecocos en la piscina, a una partida de Baloncesto en pañales, als trepidants Hámsters a la carrera i a clàssics com La patata caliente, Champions Prix i El diccionario, que coronarà el poble guanyador d’aquesta edició. El Grand Prix del verano, capitanejat per Ramón García, aquesta vegada en companyia de Lalachus, Ángela Fernández, Wilbur i La Vaquilla, arriba al final després d’enfrontar deu localitats de deu comunitats autònomes en la competició més divertida de l’estiu. Qui s’emportarà l’anhelat trofeu?