TELEVISIÓ
RTVE auditarà els continguts dels principals informatius
RTVE ha anunciat una licitació de continguts dels programes informatius i d’actualitat, amb l’objectiu d’optimitzar-los per a la temporada que ve. La corporació pública analitzarà de forma comparativa les seues marques diàries emeses a les dos principals cadenes de TVE, La 1 i La 2. En concret seran els telenotícies, Mañaneros 360, Malas lenguas i Aquí la Tierra. D’aquesta forma, no s’hi inclou La hora de La 1.
L’auditoria presenta quatre objectius clau: la contextualització i l’evolució sintètica dels informatius i magazins d’actualitat, i la presència a les graelles; una anàlisi dels continguts i l’estructura dels programes, juntament amb la identificació dels elements diferencials i, finalment, una comparació creuada entre les propostes dels dos estils. L’estudi es basa en la segona quinzena del mes de juliol.