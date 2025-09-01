NOVETATS
El setembre arriba amb una nova temporada a Lleida Televisió
Lleida Televisió obre avui, amb l’arribada de setembre, una nova temporada amb novetats. Santi Roig serà el presentador de l’informatiu del migdia i Judit Montoy, de l’edició de la tarda, amb Eva Cortijo en les dos seccions d’esports. Moisès Camuñas s’incorpora per presentar el programa +Lleida, mentre que Aidé Robles passarà a presentar Connecta Lleida Pirineus. Mariví Chacón segueix a Cafeïna i substitueix a DiS Glòria Farré, que presentarà Entre tu i jo els dissabtes. Així mateix, avui també arranca la temporada a La 1, amb una entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez al Telediario, mentre que s’estrena una nova temporada de MasterChef Celibrity. El president Salvador Illa protagonitzarà una entrevista a TV3 i Susanna Griso torna a Antena 3 a Espejo público amb novetats, i Sonsoles Ónega fitxa Begoña Villacís.