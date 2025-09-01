SEGRE

NOVETATS

El setembre arriba amb una nova temporada a Lleida Televisió

L’equip de Lleida Televisió, a punt per a la temporada. - GENARO MASSOT

L’equip de Lleida Televisió, a punt per a la temporada. - GENARO MASSOT

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Lleida Televisió obre avui, amb l’arribada de setembre, una nova temporada amb novetats. Santi Roig serà el presentador de l’informatiu del migdia i Judit Montoy, de l’edició de la tarda, amb Eva Cortijo en les dos seccions d’esports. Moisès Camuñas s’incorpora per presentar el programa +Lleida, mentre que Aidé Robles passarà a presentar Connecta Lleida Pirineus. Mariví Chacón segueix a Cafeïna i substitueix a DiS Glòria Farré, que presentarà Entre tu i jo els dissabtes. Així mateix, avui també arranca la temporada a La 1, amb una entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez al Telediario, mentre que s’estrena una nova temporada de MasterChef Celibrity. El president Salvador Illa protagonitzarà una entrevista a TV3 i Susanna Griso torna a Antena 3 a Espejo público amb novetats, i Sonsoles Ónega fitxa Begoña Villacís.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking