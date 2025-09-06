LLEIDA
L’habitatge, protagonista a ‘Lleida activa’
El programa Lleida activa torna avui a Lleida Televisió, a les 21.00, centrant el debat en la problemàtica de l’habitatge. Noèlia Burgos i Santi Roig conversaran amb Josep M. Esteve, president del col·legi d’APIS de Lleida; Montse Pujol, presidenta de l’Associació de Promotors i Constructors; Xavi Prats, de Finques Prats; i Jordi Piqué, director general de Finques Farré. El canal de Grup SEGRE oferirà, a les 11.55, l’amistós de bàsquet entre el FC Barcelona i el París a Encamp (Andorra).