SEGRE

RÀDIO

El periodista lleidatà Xavier Freixes, al capdavant d’‘El matí de Ràdio 4’

Xavier Freixes, durant la presentació de la programació. - RTVE

Xavier Freixes, durant la presentació de la programació. - RTVE

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El lleidatà Xavier Freixes (Os de Balaguer, 1971) és una de les novetats de la temporada de Ràdio 4, que dijous va presentar la seua programació a Barcelona. El matí de Ràdio 4 és un magazín diari d’actualitat amb entrevistes en profunditat, tertúlies, concursos, notícies i continguts d’interès relacionats amb diversos temes. Hi haurà espais per parlar de salut, psicologia, intel·ligència artificial, meteorologia, crònica negra, premsa del cor i gastronomia. Amb un to dinàmic i proper, el programa buscarà la participació activa dels oients i vol convertir-se en una cita de referència per al públic matinal de Ràdio 4. “Els oients tindran les portes obertes per intervenir i opinar en qualsevol moment. Han de ser coprotagonistes del programa i han de tenir veu i vot”, va assenyalar Freixes durant la presentació.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking