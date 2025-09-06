RÀDIO
El periodista lleidatà Xavier Freixes, al capdavant d’‘El matí de Ràdio 4’
El lleidatà Xavier Freixes (Os de Balaguer, 1971) és una de les novetats de la temporada de Ràdio 4, que dijous va presentar la seua programació a Barcelona. El matí de Ràdio 4 és un magazín diari d’actualitat amb entrevistes en profunditat, tertúlies, concursos, notícies i continguts d’interès relacionats amb diversos temes. Hi haurà espais per parlar de salut, psicologia, intel·ligència artificial, meteorologia, crònica negra, premsa del cor i gastronomia. Amb un to dinàmic i proper, el programa buscarà la participació activa dels oients i vol convertir-se en una cita de referència per al públic matinal de Ràdio 4. “Els oients tindran les portes obertes per intervenir i opinar en qualsevol moment. Han de ser coprotagonistes del programa i han de tenir veu i vot”, va assenyalar Freixes durant la presentació.