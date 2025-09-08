El nou model d'informatius del 3Cat s'estrenarà el 17 de setembre
La 'sitcom' 'La casa nostra' i el retorn de Bruno Oro i Clara Segura amb 'Vinagreta', destacats de la nova temporada
El nou model d'informatius 3CatInfo, que inclou la renovació dels Telenotícies de TV3, els canals 24 hores a la ràdio i la televisió -que substituiran el 324 i Catalunya Informació-, el web i l'aplicació, arrencarà el 17 de setembre. Així s'ha anunciat aquest dilluns durant la presentació de la temporada 2025-2026 del 3Cat a la Casa Rius de Barcelona. Entre els nous espais de la programació destaquen l'estrena de la 'sitcom' de Dani de la Orden, 'La casa nostra' -exclusivament a la plataforma 3Cat-, la tercera temporada de 'La travessa', el retorn de Clara Segura i Bruno Oro amb 'Vinagreta' i l'emissió en simultani -en plataforma i a l’antena- del nou programa 'Fanzone', de Gerard Romero.
Amb l'arribada del nou model informatiu desapareixeran les marques 324 i Catalunya Informació, per funcionar sota el paraigua unificat del 3CatInfo. El canvi més visible d'aquesta renovació, però, arribarà de la mà dels Telenotícies, que tindran tres edicions diferenciades.
D'una banda, el Telenotícies Migdia, centrat en la informació d'última hora, el presentaran l'Anna Garnatxe i el Xavi Coral de dilluns a divendres i Joan Raventós i Júlia López els caps de setmana. El del Vespre se centrarà més en l'anàlisi i el context del que ha passat durant el dia i el conduiran Toni Cruanyes de dilluns a dijous i Raquel Sans de divendres a diumenge. Finalment, es manté el TN Comarques de dilluns a divendres per a la informació de proximitat al territori, amb Núria Solé al capdavant.
Els informatius tindran un nou plató, que ha de permetre que els mitjans esdevinguin una eina "més àgil" per explicar l'actualitat de manera "entenedora i propera", segons han avançat les presentadores dels TN. En aquest sentit, han avançat que tindrà equipament robotitzat, pantalles perimetrals i fins i tot una càmera 360 graus. L'aplicació i el web també es renoven i tindran un nou sistema de verticalització de continguts.
El director de TV3, Sigfrid Gras, creu que l'aposta pels nous informatius és el canvi "més important dels 40 anys de la línia informativa de TV3". "És l'aposta digital més potent que hem fet fins ara, que permetrà a l'espectador informar-se on vulgui, quan vulgui i de la manera que vulgui", ha reblat Gras. També ha avançat que el futur del 3Cat passarà per reforçar el canal 33, amb l'objectiu que esdevingui la referència cultural televisiva.
Programes nous i consolidats
En un acte davant de més de 200 productores del sector audiovisual i mitjans de comunicació, algunes de les cares protagonistes de la temporada han explicat la seva participació en els diferents programes, nous i consolidats, del 3Cat, tant de TV3 com de la plataforma 3Cat i Catalunya Ràdio.
Un dels plats forts del curs serà 'Vinagreta', el retorn de l'humor del duet format per Bruno Oro i Clara Segura 17 anys després de l'èxit de 'Vinagre', que s'estrenarà el 23 de setembre a la plataforma 3Cat. També 'Fanzone', amb Gerard Romero, que neix amb la idea d'aportar a partir del 16 d'octubre una visió diferent del món del futbol.
El 22 d'octubre aterra a la plataforma 3Cat 'La casa nostra', la sèrie creada per Dani de la Orden i Eduard Sola, amb Dani Amor i Oriol Pérez. El projecte suposa el retorn de la 'sitcom' a la graella després de gairebé dues dècades. També torna 'La travessa', el 9 d'octubre, una aposta d'èxit en les dues temporades prèvies a la plataforma 3Cat. El reality d'aventures presentat per tercera temporada per Laura Escanes torna amb l''Expedició Ponent', on els concursants recorreran Catalunya del Delta de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L''Està passant' tindrà nova presentadora, Núria Marín, com també 'Col·lapse', que conduïrà Jordi González.
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha constatat que el 3Cat és la gran "factoria de continguts audiovisuals en català". "Som motor de la indústria audiovisual catalana. Apostem pel talent fent aflorar creadores i creadors de continguts en la nostra llengua per arribar a nous públics i per fer-ho amb el llenguatge i les eines d'avui. I posem a l'abast de la ciutadania una àmplia oferta de continguts audiovisuals en català com cap altra corporació o plataforma té disponible", ha reblat en un acte a la Casa Rius de Barcelona.
Nous pòdcasts amb 'Crims: El jurat' i 'En defensa de Companys'
D'altra banda, Catalunya Ràdio ha obert la temporada combinant programes d'èxit i noves propostes. El catàleg de pòdcasts suma novetats com 'Crims: El jurat', el 22 de setembre, 'En defensa de Companys', el 15 d'octubre, o una nova temporada de 'La flora i la fauna', a més de l'esportiu 'Espanyol reservat'. També manté formats consolidats com 'Ho he superat' i 'Sans i estalvis'.
Catalunya Ràdio també reforça els seus informatius per continuar sent referents i dins d''El matí de Catalunya Ràdio' incorporarà 'La Renaixença', el nou projecte d'en Peyu multicanal (Catràdio, plataforma 3Cat i el 33).