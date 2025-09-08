NOVETATS
TV3 reprèn la seua programació habitual i torna ‘Com si fos ahir’
TV3 recupera avui la programació habitual després d’un estiu ple de reposicions. Una setmana més tard que Els matins i Tot es mou, torna Cuines després de l’informatiu. A les 16.05 també torna la sèrie estrella de 3CAT, Com si fos ahir. S’incorporen a l’elenc Rosa Boladeras, Nausicaa Bonnín i Mercè Arànega. També un altre personatge: la Ruth, interpretada per Carlota Keiko. Al primer capítol d’aquesta nova temporada, el grup es retroba després de tot l’estiu sense veure’s i la salut de la Sílvia els posarà tots en alerta. Després, nous capítols d’El Paradís de les senyores. Xavier Grasset reprèn La selva a partir de les 17.30, amb Atrapa’m si pots a les 19.10 i Està passant a les 20.15. A partir de les 22.05, TV3 emet la vint-i-quatrena edició de la gala Catalunya Aixeca el Teló, que marca l’inici de temporada teatral al territori.