ENTREVISTES
Jordi González substituirà Ustrell a ‘Col·lapse’ a partir del dia 27
Jordi González debutarà com a substitut de Ricard Ustrell al capdavant de Col·lapse a TV3 el dissabte 27. El popular presentador, que va estar a prop de morir per una greu infecció que el va mantenir a l’UCI, torna després de gairebé 30 anys del seu últim projecte a la cadena pública catalana, quan va presentar el programa Les 1.000 i una a finals dels noranta. González també tindrà els dijous una secció a El matí de Catalunya Ràdio d’Ustrell, que ha deixat Col·lapse per centrar-se en la seua carrera radiofònica. 3CAT va presentar dilluns les novetats de la temporada. Així, els informatius, ja que Xavier Coral i Anna Garnatxe seran des del dimecres 17 els presentadors del TN Migdia durant la setmana, i Joan Raventós i Júlia López els caps de setmana. Raquel Sans portarà el TN Vespre de divendres a diumenge i Toni Cruanyes, de dilluns a dijous.