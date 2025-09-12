PRODUCCIÓ
Comença el rodatge de la sèrie sobre la mort de l’os Cachou a Aran
La nova sèrie Matar a un oso, creada pels germans Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo, ha començat el rodatge en diverses localitzacions d’Aran, el Pirineu català, Madrid i Segòvia. Inspirada en fets reals, arranca amb la mort de l’os Cachou a Aran durant el confinament. A partir d’aquest succés, comença una investigació judicial sense precedents, en la qual la mort de l’animal es tracta com un assassinat. Aquest fet treu a la llum tensions entre els habitants d’Aran, l’ecologisme i la política, reflectint un conflicte entre tradició i modernitat. Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas i Àlex Monner són els protagonistes de la sèrie de Movistar Plus, que ha implementat un pla de sostenibilitat que redueix l’impacte ambiental al Pirineu i inclourà el càlcul i verificació de la seua petjada de carboni.