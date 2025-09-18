ESPORTS
El Barça s’estrena a la Lliga de Campions aquesta nit a Movistar
Movistar Liga de Campeones emet aquesta nit, a les 21.00, el debut del Barça a la Champions, un duel a Saint James’ Park, on s’enfrontarà al Newcastle anglès. El conjunt que dirigeix Hansi Flick arriba a aquest partit després de golejar a la Lliga el València (6-0), mentre que el rival arriba reforçat després de guanyar el Wolves (1-0), amb un gol de Woltemade. Els magpies sumen 5 punts en la desena posició de la classificació a la Premier League, amb una victòria, dos empats i una derrota. Per la seua part, TV3 oferirà, a partir de les 22.50, el programa Zona Champions, amb l’anàlisi del partit. El debut del Barça s podrà seguir també a través de Catalunya Ràdio, a partir de les 20.00, amb La TdT. També l’emet RAC1, amb el programa El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, així com Què t’hi jugues, Barça! de Cadena SER.