3CAT
Ariadna Oltra talla Pablo Iglesias a TV3 a l’insultar els tertulians
Ariadna Oltra, presentadora d’Els matins, va haver de tallar ahir la intervenció de Pablo Iglesias pels insults als tertulians i les pujades de to per part de l’exvicepresident del Govern estatal. En un debat sobre el traspàs de competències en immigració, Iglesias va criticar la “falta de contundència” d’ERC davant de Junts. “S’empassen tota aquesta merda de Junts i el pujolisme”, va manifestar primer i després va titllar de “caradures” els tertulians per centrar el debat en Podem. Oltra va optar per tallar la connexió i donar pas a Míriam Nogueras, que va dir: “Només he escoltat el final, que insultava molt.” Iglesias es va connectar després per disculpar-se. “Demano disculpes per la vehemència amb què m’expresso de vegades”, i va admetre que és un dels seus defectes. “El que no soc és hipòcrita”, va dir adreçant-se a Joan Tardà, tertulià de TV3.