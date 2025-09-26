DANSA
TV3 estrena avui el programa de ball infantil ‘Eufòria Dance Kids’
TV3 estrena avui, a les 22.05, el programa Eufòria Dance Kids, en què competiran 12 equips infantils, amb ballarins d’edats compreses entre els 10 i els 14 anys. Marta Torné serà la presentadora, acompanyada d’Aina da Silva i Jan, dels Beta. Les valoracions de les actuacions aniran a càrrec d’un jurat format per una cara molt coneguda pels seguidors de les xarxes d’Eufòria: Nadine Romero, a més de la coreògrafa i ballarina Elena Marín, i Lluc Fruitós, membre fundador de la prestigiosa companyia de dansa Brodas Bros. En aquest primer programa participaran Kanalles (Badalona), Les Arrels (Parets del Vallès), La Troppa (Manresa) i Kool Kids (Vilafranca del Penedès). Dels quatre grups, només dos passaran a la semifinal. Durant les últimes setmanes, 3CAT ha ofert a través de la seua plataforma el càsting, amb 130 grups.