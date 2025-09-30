DOCUMENTALS
‘Que se sàpiga’ relata avui a TV3 la tragèdia dels Muruetagoiena
TV3 ofereix aquesta nit, a les 22.05, el documental Que se sàpiga, en el qual Tamara Muruetagoiena relata la tragèdia de la seua família fa 40 anys. Metge a Oiartzun als 70, Esteban Muruetagoiena va ser extorsionat i amenaçat per ETA, que va arribar a segrestar la seua família, i més tard detingut de forma arbitrària per la Guàrdia Civil. El 1982 va morir després de patir 9 dies de tortura a Madrid. La seua mort va ser atribuïda a un infart i fins passats 40 anys no va ser reconegut com a víctima de tortura. La mare de Tamara, Elixabete Hormaza, també va ser detinguda, malgrat que va ser posada en llibertat. Nits sense ficció emet a continuació Suècia, bandes criminals. El país nòrdic s’ha convertit en el líder d’Europa en violència amb armes de foc per càpita, fruit de les lluites entre grups criminals que utilitzen fins i tot menors com a sicaris.