Romà: “Les marques TV3 i Catalunya Ràdio estan més vives que mai”

Rosa Romà, a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ de Ricard Ustrell. - 3CAT

La presidenta de la CCMA, la lleidatana Rosa Romà, va defensar ahir la força de les marques TV3 i Catalunya Ràdio assegurant que “estan més vives i tenen més valor que mai” i que no desapareixeran. Romà va respondre a les crítiques sobre una possible “espanyolització” dels mitjans públics i va subratllar que es fa contingut de qualitat que connecta amb el públic. Pel que fa al projecte 3CatInfo, Romà va destacar que és una estratègia per adaptar-se als nous hàbits informatius. En aquest sentit, uns 200 treballadors de TV3 es van concentrar ahir per recuperar les marques clàssiques.

TV3 va tancar setembre amb una quota del 14,6% a Catalunya, la més alta del mes en els últims 13 anys. Després es van situar La 1 (9,7%), Antena 3 (9,4) i Telecinco (6,3). Antena 3 lidera a nivell estatal (13%) davant de La 1 (11,6), que ha aconseguit el seu millor setembre en 14 anys.

