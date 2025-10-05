ENTREVISTES
TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’ davant de la pluja de crítiques
TV3 ha decidit retardar avui a les 23.15 l’emissió del segon programa de Bestial arran de les crítiques de l’audiència. El xou que presenta Bibiana Ballbè va ser assenyalat pel seu contingut i els convidats de diumenge passat. A més, les xifres d’audiència van ser demolidores. Del 30% de share heretat del Piromusical de la Mercè va passar a un 3%. Tanmateix, fonts de la televisió pública asseguren que és un moviment “previst”, ja que la franja de les 22.00 està reservada per al retorn del 30 minuts. TV3 emet avui en aquesta franja un capítol d’Els assassinats de Steeltown.
Per la seua part, el Canal 33 estrena avui a les 22.05 el reportatge De Gaza a Catalunya. Vides interrompudes, futurs en construcció, que explica l’experiència de Zaina Qazzaz, Mohammed Alsultan i Israa Shaker, tres joves palestins que viuen i estudien a Barcelona.