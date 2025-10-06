ACTUALITAT
Especial d’‘El objetivo’ des d’Israel i Palestina amb Ana Pastor
La Sexta ofereix avui en directe (22.45) un especial d’El objetivo, presentat i dirigit per Ana Pastor. Quan es compleixen dos anys del començament de la guerra, el programa es trasllada fins a Israel i Palestina per atansar als espectadors la realitat del conflicte a través de testimonis en primera persona. Pastor parlarà amb diversos familiars dels segrestats per Hamas el 7 d’octubre del 2023 i amb activistes jueus que estan denunciant el que Israel està fent a Gaza. A més, la presentadora i l’equip d’El objetivo visitaran els territoris ocupats per Israel a Cisjordània de la mà d’espanyols que treballen a la zona des de fa anys. “Aquí no parlen de genocidi, sinó que l’ocupació ha fet que la pressió sigui més subtil. Una de les coses que diuen a Cisjordània és que l’aigua és una arma de guerra”, assenyala des d’Hebron.