REALITIES
Ponent és la protagonista de la nova entrega de ‘La travessa’
La travessa estrena avui la tercera temporada a 3CAT amb protagonisme per a terres lleidatanes. Expedició Ponent, presentat per Laura Escanes, arrancarà a Amposta i les deu parelles participants recorreran 300 quilòmetres d’aventura a través del Parc Natural dels Ports, Horta de Sant Joan, Corbera d’Ebre, Utxesa, la Baronia de Sant Oïsme, Guàrdia de Noguera, Talarn, la Pobla de Segur, Collegats, la Torre de Capdella, Viu de Llevata, el monestir de Santa Maria de Lavaix, Sant Quirc, el Pont de Suert i la Val d’Aran. Entre els 20 participants d’aquesta edició hi ha cinc lleidatans: Cristina i Maria de Vallfogona de Balaguer, Isaac i Neus de Lleida, i Sandra, de Bellver de Cerdanya. Mentrestant, el Canal 33 i TV3 ofereixen aquesta nit Nervi, amb protagonisme per al Festival de Sitges, Pol Batlle, REC, Paul Thomas Anderson i Minibús.