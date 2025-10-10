Al·legat per les sèries infantils
Han transcorregut diversos anys des que, sense gairebé adonar-nos-en, la programació infantil ha passat de ser un dels continguts principals de les cadenes en obert a quedar relegada a blocs concentrats en graelles generalistes i a les plataformes de streaming. A més, la relativa escassetat actual d’aquest tipus de produccions es veu obligada a competir amb el creixent mercat de l’animació per a adults –és a dir, per a aquells que sí que vam créixer amb un ingent catàleg de títols als televisors tant en horari de matins com de tardes.
És per tot això que aquesta creació d’Amy Higgins (Kid Cosmic, Galaxia Wander) i Erica Rothschild (La princesa Sofía, Eureka!), basada en la saga homònima de llibres escrita per Michael Buckley i il·lustrada per Peter Ferguson –concretament el primer llibre, The Fairy-Tale Detectives–, se senti com un oasi al desert de les sèries per als més petits.
La trama segueix les germanes Sabrina (Ariel Winter) i Daphne Grimm (Leah Newman), que després de la desaparició dels seus pares són enviades a viure amb la seua àvia Relda (Laraine Newman) a Ferryport Landing –un poble on els personatges dels contes, anomenats Everafters, cohabiten amb els humans–. Posteriorment, les dos protagonistes descobriran que el seu cognom resulta ser herència directa dels Jacob i Wilhem Grimm, els famosos col·leccionistes de contes responsables de popularitzar al segle XIX relats orals tradicionals com La Ventafocs, Rapunzel o La bella dorment, entre tants d’altres. La notícia que la seua família ha exercit durant generacions com a “detectius de conte” les arrossegarà a una successió de misteris que podrien estar connectats amb el parador dels seus progenitors.
Sota aquesta premissa, ens trobem amb una cinta familiar de sis episodis en la qual es tracten de forma accessible temes com el dol, la identitat o la resiliència, amb la solvent animació del guardonat estudi Titmouse Inc. (El dragón de los deseos, Nerdland).
Una fidel i més que recomanable adaptació per disfrutar en família a la qual només es pot retreure un guió massa ple en un estret metratge, ja que alguns arcs temàtics i personatges queden una mica subdesenvolupats al finalitzar la temporada. Així, tant de bo que més plataformes com Apple TV+ se sumin a apostar per un gènere tan necessari que mai hauria hagut d’abandonar el seu espai a la televisió tradicional.