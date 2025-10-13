ESTRENES
2 Cat s’estrena avui amb un 70% de la programació en català
RTVE posa avui en marxa la programació del canal 2 Cat, amb una graella renovada i un 70% de continguts en català. Cafè d’idees, presentat per Gemma Nierga, mantindrà la seua aposta d’entrevistes. A les 10.35, Cristina Villanueva presentarà El segon cafè, un espai de servei públic. Al migdia, Marco Chiazza dirigirà un programa de debat polític, L’altaveu al pati, mentre que Jordi Hurtado continuarà amb Saber y ganar, al qual seguirà L’altaveu, que presenta Danae Boronat. També s’estrena avui Chef Bosquet amb Cuina brutal. Xavi Bundó, una de les veus més conegudes de la ràdio catalana, arriba demà amb L’any que vas néixer, abans de Montse Soto i Temps enrere, una aposta per la nostàlgia. El programa de Jordi Basté, Pla seqüència, encara no té data d’estrena a 2 Cat encara que és un dels més esperats.