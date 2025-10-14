REPORTATGES
Documental i especial sobre Gaza, avui a ‘Nits sense ficció’ de TV3
TV3 emet aquesta nit, a partir de les 22.05, un documental i un especial sobre Gaza. A dins de Gaza explica la història dels periodistes que, arriscant la vida, continuen informant sobre el conflicte, al mateix temps que intenten garantir la seua supervivència i la dels seus éssers estimats. Els reporters Mai Yaghi, Adel Zaanoun, Mahmud Hams i Mohammed Abed han cobert nombrosos conflictes per a France-Presse (AFP), però la guerra de Gaza és el conflicte més mortífer mai registrat per als periodistes. Atrapats en una zona en què s’ha negat el lliure accés a la resta del món, els mateixos periodistes s’han convertit en objectius. Marina Romero, presentadora del Mésnit, serà l’encarregada de conduir a partir de les 23.15 l’especial de Nits sense ficció sobre l’alto el foc i l’alliberament de vint ostatges per part de Hamas.