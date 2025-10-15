FESTIVALS
Sitges projecta un capítol especial de la sèrie ‘Crims’, de Carles Porta
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya va projectar dilluns un capítol especial de Crims que s’estrenarà el 10 de novembre a TV3 i que va comptar amb la presència del director i presentador del programa, el periodista lleidatà Carles Porta. El doble crim de Bellvitge, de 100 minuts de durada, repassa la investigació de l’assassinat de dos dones l’octubre del 2004. Al descobrir els cossos de dos dones en un incendi, els Bombers no tarden a alertar els Mossos, que troben les víctimes lligades, emmordassades i amb múltiples ferides d’arma blanca. Aviat descobreixen que es tracta de dos agents en pràctiques del Cos Nacional de Policia que han estat assassinades. També van ser presents en la projecció del Festival de Sitges els familiars de les víctimes, que van parlar per primera vegada d’aquest dolorós cas.