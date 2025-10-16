El lleidatà Carles Porta presenta '33 días', una sèrie de ficció inspirada en el cas Brito i Picatoste
Es tracta d'una versió fictícia, però amb moltes inspiracions en el cas real, com que els presoners surten de la presó de Ponent
El Festival de Cinema de Sitges ha rebut aquest dijous l'estrena de la nova sèrie '33 dies', una producció de ficció creada pel periodista d'investigació vila-sanenc Carles Porta. Aquesta obra, inspirada en el mediàtic cas de Brito i Picatoste, narra la trepidant fugida de dos perillosos presos que va mantenir en tensió els Mossos d'Esquadra durant 33 dies. "Qui vulgui veure realitat pura i dura ja té 'Crims', però '33 dies' va més enllà", ha explicat Porta durant la presentació.
La producció, fruit de la col·laboració entre Atresmedia, Luminol Media, Goroka i Lastor Media, intenta omplir els buits que van quedar als episodis de 'Crims' dedicats al mateix cas. "La història dels dos presos quedava acotada per la realitat, pel que se sabia i pel que hi ha al sumari. Nosaltres hem volgut omplir el que no se sabia", destaca el periodista lleidatà. Aquest enfocament ha permès als creadors gaudir d'una llibertat creativa més àmplia, tot i que també incorporen imatges reals a la ficció.
Un cas adaptat per protegir els personatges reals
Per preservar la intimitat dels protagonistes reals i garantir major llibertat narrativa, els personatges de Brito i Picatoste apareixen a la sèrie amb els noms de Prieto i Calatrava, interpretats respectivament per José Manuel Poga i Julián Villagrán. La trama se centra en aquests dos fugitius que van escapar de la presó a l'octubre de 2001 seguint un pla meticulosament dissenyat durant mesos.
Context històric i tensions policials
La sèrie no només reflecteix la fugida, sinó també el complex moment politicosocial entre 2004 i 2006, una època marcada pel desplegament dels Mossos d'Esquadra per tot Catalunya, que va generar importants tensions amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. "El fet que hi hagués dos presos molt perillosos fugitius per Catalunya durant 33 dies, pràcticament 34, va crear una tensió molt gran", explica Porta sobre el rerefons històric de la trama.
El repartiment es completa amb Nausicaa Bonnín i Pau Durà en els papers dels agents Clara Moyano i Pau García, acompanyats per Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujos i Joan Solé, entre d'altres. La sèrie compta amb guió de Javier Olivares i Jordi Calafí, sota la direcció d'Anaïs Pareto Onghena.