FESTIVALS
Carles Porta presenta al Festival de Sitges la seua sèrie ‘33 días’
La sèrie 33 días, creada pel periodista lleidatà Carles Porta, va ser presentada ahir al Festival de Cine de Sitges. Es tracta d’una producció de ficció inspirada en el cas de Brito i Picatoste, que narra la fuga de dos presos (interpretats per José Manuel Poga i Julián Villagrán) i les tensions que això va generar als Mossos. “Qui vulgui veure realitat pura i dura ja té Crims, però 33 días va més enllà de la realitat”, va explicar Porta. El periodista va afegir que la sèrie està inspirada no només en la fuga de Brito i Picatoste, sinó també en un moment polític i social entre els anys 2004 i 2006, una època en què els Mossos s’estaven desplegant a Catalunya, la qual cosa va implicar “unes tensions molt notables amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil”. Va afegir que el fet que hi hagués dos presos molt perillosos escapats va generar “una gran tensió”.