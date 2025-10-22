SÈRIES
3CAT estrena avui a la plataforma ‘Casa nostra’, de Dani de la Orden
3CAT estrena avui la sèrie Casa nostra directament a la seua plataforma, pràctica cada vegada més habitual entre les cadenes. Dirigida per Dani de la Orden, pren el mateix camí que altres produccions com Sala polivalent, El creador d’influencers i Jo mai mai. Es tracta de la primera sitcom creada per a 3CAT des de 13 anys i un dia... (2008-2009) i va ser ideada per agafar el relleu de la mítica Plats bruts (1999-2002). Marc Rius, Adrian Grösser, Paula Malia, Betsy Túrnez, Albert Ribalta i Llum Barrera són els protagonistes de la sèrie, a la qual The Tyets ha posat la banda sonora. Per la seua part, RTVE estrena avui Open Day, més de quatre hores de programació en streaming. Amb Ángela Fernández, Lara Palma i Taka Gómez com a conductors i Inés Hernand amb una secció fixa, comptarà amb col·laboradores com la presentadora aranesa Núria Marín.