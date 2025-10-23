NATURA
La Sexta prepara un programa de famosos entre animals salvatges
La Sexta ha començat a promocionar l’estrena de Cazadores de imágenes, programa de famosos fotografiant fauna salvatge. El format estarà conduït per Gotzon Mantuliz, guanyador d’El desafío, que estarà acompanyat en cada capítol per un personatge que l’ajudarà en aquesta aventura en plena naturalesa. Seran famosos vinculats a la televisió: el cantant i tertulià Mario Vaquerizo, l’actor Miguel Ángel Muñoz, la humorista Sílvia Abril, el presentador Arturo Valls, la periodista Mamen Mendizábal i la còmica i actriu Patricia Conde. Les imatges que aconsegueixin captar seran publicades a National Geographic. La seua promoció ha aixecat certa polèmica a les xarxes socials pel cost que puguin tenir els viatges i molts espectadors ho comparen amb Planeta Calleja, encara que La Sexta vol que tingui un enfocament més documental.