DOCUMENTALS
El balanç dels efectes de la dana un any després, avui a ‘30 minuts’
Un any després de la dana que va afectar el País Valencià amb resultats devastadors i mortals, el programa 30 minuts de 3CAT torna avui (22.05) a les localitats més afectades per fer balanç de la situació sobre el terreny en el documental Eixir del fang. Ningú oblida la sensació de desemparament que van patir moltes persones després de la catàstrofe, la qual cosa encara persisteix, ja que un any després encara esperen cobrar els ajuts promesos.
D’altra banda, el programa 60 minuts del Canal 33 revela el poder i la influència dels fonamentalistes evangèlics dels Estats Units en el documental Esperant l’Harmagedon (22.50). El reportatge mostra com els polítics impulsats per la fe abracen Israel com la clau de la seua visió profètica del final del món, i com els pastors invoquen la batalla final després d’una segona arribada de Crist.