ESPECIALS
RTVE pregunta a l’audiència qui prefereix per a les campanades
Marc Giró i Silvia Intxaurrondo eren ahir la parella amb més suports a l’enquesta que RTVE va llançar al seu web sobre quins presentadors prefereix l’audiència per a les campanades de Cap d’Any. El cantant Juanjo Bona i l’actriu Masi Rodríguez ocupaven el segon lloc, al davant dels humoristes Ernesto Sevilla i Pablo Chiapella. RTVE no s’ha pronunciat encara sobre qui oferirà les campanades, però David Broncano i Lalachus ja han anunciat que no repetiran després de la polèmica estampa de la vaqueta del Grand Prix. Mediaset tampoc no ha fet pública la seua aposta per a Cap d’Any i, ara per ara, només Atresmedia ha revelat els seus plans, que passen per apostar de nou per la parella formada per Cristina Pedroche i Alberto Chicote. El cuiner estrenarà el dimarts 4 de novembre la tercera temporada de Batalla de restaurantes a La Sexta.