TRIBUNALS
Investiguen alts càrrecs de la CCMA per anomalies comptables
Nou dirigents de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han estat citats a declarar com a investigats entre abril i maig de l’any que ve al Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant Feliu de Llobregat. La causa es va obrir arran d’una denúncia de Societat Civil Catalana (SCC) per presumptes irregularitats comptables detectades en un informe de la Sindicatura de Comptes corresponent als exercicis del 2021 i 2022. Segons van indicar fonts de la CCMA a l’ACN, l’actual direcció va corregir les esmentades irregularitats i la Sindicatura no aprecia “indicis de responsabilitats penals ni comptables”. Les mateixes fonts afirmen que és una denúncia amb l’objectiu de “desacreditar els mitjans públics que treballen per la promoció de la llengua i la cultura catalanes” i per això la CCMA presentarà la documentació necessària.